Signature d’un partenariat avec des Chinois

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a présidé, hier, à Tébessa, la cérémonie de signature d’un accord de partenariat entre les groupes Sonatrach et Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par la Société Citic. L’engagement porte sur la réalisation d’un projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du gaz naturel des gisements de la région de Bled El-Hadba. «Cet accord est un premier pas dans la réalisation du grand projet qui devra relancer l’économie de toute la région Est du pays. Je représente dans cette cérémonie, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette signature constitue une étape dans la concrétisation de ce projet qui engage quatre wilayas de l’Est du pays», a affirmé, Ouyahia. Ce dernier a ajouté que ce projet «constitue un saut qualitatif dans les relations algéro-chinoises». Ce partenariat, a-t-il soutenu, est un grand et très important projet qui renforce et consolide les relations bilatérales. «L’Algérie est le troisième pays à l’échelle mondiale en matière de réserves de phosphate. Tous les moyens seront mobilisés pour la réalisation du projet de transformation du phosphate», a-t-il souligné. A retenir que cet accord a été signé par le président directeur général, (PDG) de Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour, et le PDG de la société Citic, Chen Xiaoijia, à la direction de transfert du gaz dans la localité Oglet Ahmed, à 22 km de Bir El Ater, distante de 106 kms au Sud du chef-lieu de wilaya. Mobilisant un volume d’investissement de six milliards de dollars, le complexe de phosphate sera mis en exploitation en 2022. Il créera 3 000 postes de travail directs, alors que ses chantiers de réalisation à travers les quatre wilayas assureront 14 000 postes d’emploi. Il garantira des revenus en devises à hauteur de 1,9 milliard de dollars/an. Selon sa fiche technique, ce projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du gaz naturel est réparti entre le gisement de Bled El-Hadba à Tébessa sur 2 045 hectares, la plateforme d’Oued Kebrit à Souk Ahras s’étendant sur 1 484 ha, celle de Hadjar Essoud à Skikda sur 149 ha et le port d'Annaba sur 42 ha.

Samira Saïdj