Des cytoyens ferment la mairie

Par DDK | Il ya 54 minutes | 64 lecture(s)

Les habitants de la cité 400 logements sise au chef-lieu communal de Bouzeguène, à plus de 40 kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont procédé, depuis avant-hier, à la fermeture de leur mairie pour réclamer des travaux d’amélioration urbaine adéquate à leur cité. Un des citoyens présents sur place fait savoir : «Nous avons fermé le siège de notre APC depuis avant-hier et la protestation se poursuit aujourd’hui. Nous réclamons des travaux d’aménagement urbain efficient, contrairement aux travaux réalisés, mal faits. Nous voulons des canaux d’évacuation des eaux pluviales pour nous éviter d’être inondés à chaque averse, la réfection de l’éclairage public et réclamons de l’eau propre à la consommation et non cette eau qu’on reçoit actuellement et qui est de mauvaise qualité. Nous voulons que l’APC intervienne pour améliorer, un tant soit peu, la sécurité et le cadre de vie dans notre cité». A signaler que durant les deux jours de la protestation, le maire de Bouzeguène ne s’est pas montré. Les citoyens protestataires ont été reçus par le chef de daïra qui, selon notre interlocuteur, était ouvert au dialogue et a été à l’écoute. «Contrairement au P/APC, le chef de daïra a reçu une délégation et s’est montré disposé à œuvrer pour améliorer l’état des lieux dans notre cité. Il a même pris la ferme décision d’effectuer aujourd’hui, une visite sur le terrain, comme il s’est engagé à prendre en charge nos doléances dans le cadre des intempéries et des PCD». Vers midi, les protestataires ont rouvert le siège de l’APC et se sont dispersés dans le calme.

H. T.