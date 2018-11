Le P/APC dénonce un «comportement indigne» des élus du RCD

Par DDK | Il ya 54 minutes | 71 lecture(s)

À travers une déclaration brûlante, dont une copie nous a été remise, le maire de Souk El-Tenine, dans la daïra de Maâtkas, au sud de Tizi-Ouzou, fustige les sept élus de l’opposition. D’emblée, dans sa déclaration, le maire informe que «la session ordinaire de l’assemblée communale du jeudi dernier a été le théâtre de comportements indignes de la part des élus du RCD, qui ont usé de violence pour empêcher le bon déroulement de la session, allant jusqu’à casser la table de la salle de réunion», ajoutant que «ces agissements sont condamnables, inacceptables et ternissent l’image de leurs auteurs. Au lieu de reconnaître leur tort et la gravité de leurs actes, les élus du RCD se livrent à une propagande sans égal pour tenter de duper l’opinion publique et justifier l’injustifiable.» Plus loin dans sa déclaration, le maire dira : «La nouvelle politique de gestion prônée par notre exécutif, qui s’articule sur la transparence et la participation de la population, dérange beaucoup. La relance du projet de l’hôpital, la prise en charge des doléances citoyennes, le lancement de plusieurs chantiers, notamment la nouvelle chaîne d’AEP, de nouvelles pistes agricoles, de nouveaux quotas de l’habitat rural, la reprise du projet de la restructuration du chef-lieu que l’ancien exécutif a essayé de brader contre des intérêts occultes… ne semblent pas plaire à certains qui préfèrent le blocage de la commune au lieu de son développement». Poursuivant dans sa déclaration, le maire précisera : «Notre action pour la préservation du patrimoine communal et la régularisation des biens communaux n’ont pas laissé les élus du RCD indifférents. Leur réaction ne s’est pas faite attendre et elle était d’une violence inouïe.» Pour finir, le maire renouvelle son engagement pour plus de développement : «Conscients des enjeux qui entourent cette réaction et des défis qui nous entourent, nous ne nous laisserons pas détourner de l’essentiel qui est le développement de notre commune. Nous ne céderons ni aux intimidations, ni au chantage et encore moins aux comportements rétrogrades et violents de ceux qui connaissent la démocratie que de nom. Nous disons haut et fort : Tout sauf la violence», y lit-on.

H. T.