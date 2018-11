Le conseil de direction appelle au dialogue

Par DDK | Il ya 53 minutes | 63 lecture(s)

Les membres de la coordination des étudiants (CLE) de l'université Abderahmane Mira de Béjaïa se sont réunis, hier, afin de décider du sort à donner à leur mouvement de grève enclenché la semaine dernière. Ce conclave intervient alors que les blocs d'enseignement du campus Aboudaou et ceux de Targa-ouzmour, se trouvent toujours fermés par les grévistes. Pour sa part, le conseil de direction de l'université qui s'est réuni jeudi dernier pour «analyser et débattre de la situation qui prévaut au sein de l'université de Béjaïa» a rendu public un communiqué (dont nous détenons une copie) appelant notamment au dialogue avec les représentants des étudiants grévistes. Dans cette missive, le conseil de direction de l'université Abderahmane Mira notera que : «la situation qui prévaut au sein de l'université de Béjaïa, caractérisée par la fermeture des accès aux campus universitaires, au moment où l'université a retrouvé sa stabilité, occupe la première place à l'échelle nationale dans le classement des universités et enregistre un taux d'avancement appréciable dans les enseignements, voilà que cette dynamique est freinée par ces actions de fermeture.» Dans le même communiqué, le conseil de direction de l'université a insisté sur «le respect des missions de l'université et rappelle à toute la communauté universitaire que, tous les étudiants titulaires du diplôme de licence session 2018, délivré par l'université de Béjaïa, et ayant formulé leurs demandes d'inscription en master, dans les délais, ont été tous inscrits. Soucieux de la qualité de la formation des étudiants et du respect du temps pédagogique.» En conclusion, le conseil de direction de l'université Abderahmane Mira «appelle les étudiants à reprendre rapidement leurs cours et les invite à privilégier les voies de dialogue et de concertation», conclut-il .

Rachid Z.