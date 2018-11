Appel à un rassemblement national aujourd’hui

Par DDK | Il ya 53 minutes | 63 lecture(s)

L’Union national des personnels de l’éducation et de la formation (Unpef) maintient son appel à un rassemblement national prévu aujourd’hui, devant la direction de l’éducation de la wilaya de Blida. En effet, la colère gronde chez les différentes commissions affiliées à l’Unpef (conseillers de l’éducation, adjoints de l’éducation, économes, corps communs, laborantins, ouvriers professionnels et agents de sécurité et de prévention …), qui ont décidé de «ne plus baisser les bras» afin d’exiger la prise en charge de leurs revendications. Cette énième action de protestation intervient suite aux rassemblements de protestation tenus le 21 novembre dernier devant les directions de l’éducation des 48 wilayas du pays. Ces mouvements de protestations, faut-il le rappeler, ont été décidés lors d’une réunion tenue le 8 novembre dernier au niveau du siège national de l’Unpef. Les commissions en question appellent à la réouverture des négociations sur le statut particulier 08/315 des travailleurs de l'éducation nationale, tous corps confondus, signalent les initiateurs de ce mouvement de protestation. Cette organisation syndicale a réitéré son attachement à sa plate-forme de revendications. Cette dernière s’articule autour de «l’amélioration des conditions de travail et le changement du statut particulier des travailleurs du secteur de l’éducation nationale». Elles exigent également «un audit de la CNR, ainsi que la mise en place d’un système de formation continue pour les enseignants par l’ouverture d’instituts spécialisés». En plus, ces commissions réclament «l'annulation des articles 19 et 22 du statut général de la Fonction publique, la révision à la hausse de la prime de rendement des corps communs à 40% au lieu de 30%». Elles exigent également «l'intégration effective des laborantins dans le secteur de l'Education nationale, la promotion systématique des corps communs et la création d'une prime spéciale pour les ouvriers professionnels». Cette frange de travailleurs dénonce également «l’injustice et la discrimination dans la perception des primes de rendement». L’Unpef appelle à «la mobilisation des travailleurs pour la réussite de ce mouvement de protestation».

L. O. CH