Grève illimitée au nouveau lycée

Par DDK | Il ya 54 minutes | 76 lecture(s)

Les lycéens du nouvel établissement secondaire d’Adekar ont poursuivi, hier, leur grève illimitée, entamée le lundi 19 novembre, pour réclamer l’amélioration des conditions de leur scolarité. Bien que mis en service, il y a deux ans, ce nouveau lycée souffre de plusieurs manquements et il est loin d’offrir les commodités essentielles permettant aux élèves de suivre normalement leurs études. En tête des doléances soulevées avec acuité par ces lycéens grévistes, soutenus dans leur action par l’association des parents d’élèves dudit établissement scolaire, l’installation immédiate des chaudières leur permettant de suivre leurs études au chaud, alors que la température commence à baisser progressivement, ces jours-ci. «On ne va pas reprendre les cours tant que les chaudières ne sont pas installées. Beaucoup d’élèves sont tombés malades à cause du froid. Moi-même, j’ai une bronchite», tempête une lycéenne en grève. La commune d’Adekar est connue pour son hiver très rigoureux. Elle enregistre une baisse considérable de la température, notamment durant les chutes de neiges qui y sont fréquentes. Ces lycéens déplorent «l’indifférence» des responsables du secteur de l’éducation, qui ne semblent pas se soucier de leurs préoccupations. «La grève continuera encore cette semaine parce qu’on refuse de prendre sérieusement en charge nos problèmes. On ne se soucie pas de nous», s’indigne un autre lycéen. Dans les communes montagneuses, comme Adekar, où certaines écoles sont dépourvues de moyens de chauffage, les élèves sont contraints de sécher les cours durant les tempêtes de froid. Par ailleurs, ces grévistes ont également soulevé le manque de moyens pédagogiques comme une bibliothèque, une salle d’informatique et une salle de sport. En outre, ils réclament l’approvisionnement régulier de leur établissement scolaire en eau. Inauguré en 2016, le nouveau lycée d’Adekar a une capacité d’accueil de 1 000 places pédagogiques. Il est doté d’une demi-pension de 300 rations/jour. Le directeur local du secteur indique, de son coté, que la doléance des lycéens d’Adekar sera incessamment prise en charge. «J’ai pris contact dimanche dernier avec le directeur des équipements de la wilaya à ce sujet. Une équipe de cette direction se déplacera à Adekar ces jours-ci pour nous établir un devis, qui sera par la suite étudié par nos services», a-t-il dit.

B. S.