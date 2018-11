Des parents d’élèves réclament le ramassage scolaire

Par DDK | Il ya 54 minutes | 67 lecture(s)

Les villageois d’Ait Ighil, dans la commune d’Agouni Gueghrane, relevant de la daïra des Ouadhias, au sud de Tizi Ouzou, ont observé hier un sit-in devant le siège de leur APC. Des centaines de villageois, dont des écoliers, des collégiens et des lycéens, ont organisé un rassemblement devant la mairie, pour réclamer le ramassage scolaire au profit des écoliers des différents paliers de l’éducation. Le président du comité de village, M. Noudil el Hadi, expliquera : «C’est une action pacifique organisée par les habitants de notre village et l’ensemble de nos enfants scolarisés au primaire, au collège et au lycée. Nous demandons à l’APC d’assurer le ramassage scolaire à nos enfants». Il précisera : «Nos élèves du primaire font plus de trois kilomètres à pied pour rejoindre l’école. Nos collégiens scolarisés au chef-lieu parcourent chaque jour plus de 5 kilomètres et nos lycéens, scolarisés à Ouadhias, recourent au transport privé qui leur coûte cher. Nous avons soulevé cette doléance depuis l’année 2011 en vain. L’Actuel maire a été saisi à plusieurs reprises et nous n’avons reçu aucune réponse». Le président du comité du village ajoutera : «Nous avons maintes fois interpellé le maire, mais il n’a rien fait. A quelle porte devons-nous donc frapper pour être écoutés ?».

H. T.