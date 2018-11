Attention suspension temporaire de plusieurs services

Par DDK | Il ya 16 minutes | 13 lecture(s)

Algérie Télécom a indiqué lundi qu'une opération de maintenance de son système d'information est programmée pour le jeudi 29 novembre 2018, induisant la suspension temporaire d'un nombre de services. A cet effet, précise l'entreprise publique dans un communiqué à l'attention de ses clients, les opérations de paiement des factures téléphoniques et de rechargement Internet (ADSL/4G LTE/ WIFI) seront suspendues durant la période de l'opération de maintenance. Pour les services Khlas, Edahabia et Satim, le serveur vocal 1500 et le service LTE, le rechargement sera suspendu du 29 novembre à partir de 00h00 jusqu'à la soirée du 30 novembre. En mettant en place une nouvelle solution, Algérie Télécom vise à "améliorer l'expérience client, à enrichir sa gamme de produits et à répondre avec des offres plus fluides et plus adaptées aux attentes de ses clients, car la satisfaction client demeure le centre des préoccupations de notre entreprise", ajoute le communiqué. Tout en s'excusant auprès de ses clients pour les désagréments occasionnés par cette procédure, Algérie Télécom invite le public pour plus d'informations à visiter le site web: www.algerietelecom.dz ou à prendre contact avec ses web conseillers sur sa page

Facebook: www.facebook.com/algerietelecomgroupe/.