Impressionnante explosion de la conduite principale

La principale conduite d’eau potable du réseau des grands transferts du barrage Koudiat Acerdoune s’est cassée, hier vers midi, à proximité du chef-lieu de la commune de Djebahia, au Nord-ouest de la wilaya de Bouira.

L’incident, qui a été enregistré à proximité de la station de pompage de Djebahia, a provoqué une impressionnante explosion et a créé une grande panique chez les habitants des quartiers limitrophes, mais aussi auprès des automobilistes traversant l’autoroute Est-Ouest. D’importantes quantités d’eau se sont alors déversées sur l’autoroute Est-Ouest, mais aussi sur les quartiers voisins de Djebahia. Selon des sources locales, au moins deux véhicules ont été emportés par le flux de l’eau qui a formé une véritable inondation, et plusieurs rues et maisons ont été aussi inondées, ce qui a nécessité l’intervention de la Protection civile. L’incident a duré plusieurs minutes, avant l’arrêt de l’alimentation en eau. Les images impressionnantes de l’explosion ont fait le tour des réseaux sociaux en à peine quelques minutes. Nous ignorons pour l’instant les raisons de cet incident, mais il est utile de préciser que des travaux de réhabilitation sur cette conduite ont été entrepris depuis dimanche dernier, en raison d’une autre cassure causée par des engins de l’entreprise Cosider exerçant dans un chantier mitoyen. En attendant la fin des travaux et la réparation de ces deux cassures, les citoyens des communes du sud et de l’ouest de la wilaya de Bouira, mais aussi ceux des wilayas de Médéa et M’Sila, devront prendre leur mal en patience et attendre le rétablissement de l’alimentation en eau potable.

