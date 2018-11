Par DDK | Il ya 15 minutes | 30 lecture(s)

18 communes sans eau à Bouira…

Une coupure d’alimentation en eau potable affecte depuis dimanche dernier pas moins de dix-huit communes de l’ouest et du sud de la wilaya de Bouira. Il s’agit de Djebahia, Zbarbar, Guerrouma, Ain Bessem, Ain Laloui, Ain Lahdjar, Khebouzia, Souk Lekhmis, Bir Ghbalou, El Mokrani, Raouraoua, El Hachimia, Sour El Ghozlane, Dirah, Ridane, Maamoura, Guelta Zerga et Hakimia. Selon les services de l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira, cette importante coupure est due à des dégâts enregistrés sur la conduite principale du système des grands transferts en eau du barrage Koudiat Acerdoune alimentant toutes ces communes. Selon la même source, la rupture de cette conduite de diamètre 1 600 est localisée au niveau du village Oued Rekham, dans la commune d’Ain Turk. L’ADE de Bouira souligne que les dégâts enregistrés sur cette conduite ont été causés par la société Cosider qui intervient sur des travaux de gaz au profit de la Sonatrach. Par ailleurs, les services de l’ADE ont tenu à rassurer les populations des communes concernées quant au rétablissement de l’alimentation en eau potable le plus rapidement possible. Les travaux de réparation de la conduite confiés à l’entreprise COGC se poursuivent toujours, ajoute la même source.

… Et 18 autres à Béjaïa

Des milliers de foyers de plusieurs communes de la wilaya de Béjaïa ont été momentanément privés d’eau potable, hier, suite à la suspension de la distribution d’eau à partir du barrage Tichy Haf. «L’alimentation en eau potable de pas moins de dix-huit municipalités, sises sur le couloir Akbou - Béjaïa et raccordées au grand transfert d’eau à partir du barrage hydrique Tichy Haf, connait une perturbation, depuis hier, à cause des travaux de réparation de la conduite principale transportant l’eau à partir de la station de traitement hydrique du barrage Tichy Haf», a annoncé l’Algérienne des eaux, unité de Béjaïa, dans un communiqué. «L’ADE de Béjaïa informe ses abonnés des communes desservies à partir du barrage Tichy Haf, à savoir Barbacha, Souk Oufella, Chemini, Sidi-Aïch, Timezrit, Semaoune, Feraoun, Beni Djellil, Amalou, Bouhamza, Ouzellaguen, Seddouk, M’Cisna, Fenaia, El Kseur, Amizour, Oued Ghir et Béjaïa, que des perturbations dans la distribution d’eau potable interviendront à compter de mardi 27/11/2018 (hier ndlr) pour une durée prévisionnelle de 36 heures (…) La reprise progressive de la distribution interviendra dès la fin des travaux», a-t-on précisé. À noter que des ruptures temporaires dans la distribution d’eau potable interviennent sur des périodes plus ou moins distantes à cause des travaux d’entretien du matériel de purification de l’eau puisée dudit barrage, ou pour réparer quelques fuites d’eau survenues sur le réseau Tichy Haf, qui alimente presque la moitié des cinquante-deux communes que compte la wilaya de Béjaïa. Par ailleurs, le taux de remplissage du barrage Tichy Haf, la plus grande ressource hydrique de la wilaya de Béjaïa, dépasse actuellement les 70%. Cette réserve d’eau suffira pour alimenter les communes qui y sont raccordées sur une durée d’une année.

D. M. et B. S.