L'association d'alphabétisation Iqraa de la wilaya de Tizi-Ouzou organise, depuis hier jusqu’à demain, jeudi, une session de formation au profit de 50 enseignants au Centre de loisirs scientifiques (CLS) de Tizi-Ouzou. Hier, les stagiaires ont eu à s'imprégner des rudiments de la pédagogie de l'enseignement et de l'alphabétisation, ainsi que des nouvelles méthodes didactiques pour améliorer l'enseignement et la prise en charge des apprenants, notamment les personnes âgées. Cette formation de trois jours, à l'intention d’une cinquantaine d’enseignantes venues des différentes localités de la wilaya, dont Boghni, Tigzirt, s'inscrit dans le cadre de son programme d’activités qui touchera d'autres aspects ayant trait à la culture générale et aux moyens pédagogiques pour une meilleure prise en charge de ses apprenants. Il s'agit surtout d'inculquer à ce personnel une formation et une méthodologie pour mieux communiquer et faire passer le message aux personnes qui suivent les cours, notamment les personnes âgées. Nul doute que les enseignants tireront profit d'un tel stage qui demande à être réédité, pour peu que les moyens le permettent. Ces enseignants sont recrutés dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme pour réduire le taux d'analphabétisme.

