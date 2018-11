Des citoyens protestent devant la polyclinique

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Des citoyens de la daïra de Bechloul ont tenu, hier matin, un rassemblement devant la polyclinique pour faire entendre leur voix quant à la situation qui prévaut au sein de cette structure sanitaire. L’édile communal, le secrétaire général de la daïra, le directeur des EPSP, un médecin représentant de la DSP et les services de la sécurité, arrivés sur les lieux ont invité les citoyens à une réunion pour débattre de la situation. Et c’est dans l’enceinte de cette polyclinique que la rencontre a eu lieu et où les représentants des citoyens appuyés par l’organisation locale des Moudjahidine ont énuméré les insuffisances au niveau de cette structure. «Cette structure est conçue pour la prise en charge de la population des cinq communes que compte notre daïra, estimée à plus de 75 000 âmes. Cependant, les services les plus prépondérants ne fonctionnent pas et nos malades sont transférés à chaque fois vers M’Chedallah ou Bouira», dira un représentant des citoyens. Le point qui constitue la préoccupation majeure des protestataires est le changement du statut de cet établissement. «Nous voulons que cette polyclinique ait un statut d’EPH pour qu’elle puisse servir la population», ajoute le responsable de l’organisation locale des Moudjahidine. D’autres points, et pas des moindres, ont été soulevés, comme le service de la maternité non opérationnel ainsi que le manque criant de médicaments. Sur ce, les responsables du service de la santé se sont engagés à faire de cette structure une priorité dès que les moyens financiers le permettront. Le maire, quant à lui, insiste sur la dotation de cet établissement d’une seconde ambulance. «Un seul véhicule ne peut en aucun cas satisfaire la demande d’une daïra comme Bechloul», dira-t-il. A leur sortie de la réunion, les délégués ont rendu compte aux citoyens sur cette entrevue et ont pris la décision de saisir par écrit les responsables concernés.

Smail M.