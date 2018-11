Des camions citernes à la rescousse

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Pour gérer la crise d’eau potable qui touche les populations des 18 communes de l’ouest et du sud de la wilaya, lesquelles sont privées du liquide précieux depuis dimanche dernier suite à la rupture de la conduite principale alimentant ces communes à partir du barrage Koudiat Acerdoune, l’ADE de Bouira annonce la mobilisation de ses camions citernes et ceux des communes pour assurer un approvisionnement régulier en eau. Les mêmes services indiquent que les établissements de santé et de l’éducation seront approvisionnés en eau en priorité, et en second lieu, les foyers à travers les quartiers et les villages des communes concernées par la perturbation. Pour rappel, la conduite principale alimentant ces communes de la wilaya a subi des dégâts dimanche dernier au niveau d’Oued Rekham avant que la même conduite n’explose littéralement mardi dernier, à proximité de la station de pompage de Djebahia. L’ADE fait par ailleurs savoir que ses services ont mobilisés tous leurs moyens pour rétablir l’alimentation en eau dans les foyers dans toutes les communes touchées.

D. M.