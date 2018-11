Le conseil de direction appelle au dialogue

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

«Au moment où l’université a retrouvé sa stabilité et occupe la première place à l’échelle nationale dans le classement des universités enregistrant un taux appréciable dans les enseignements, voilà que cette dynamique est freinée par des actions de fermeture», a déploré, dans un communiqué, le conseil de direction de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, qui s’est réuni, dernièrement, «pour analyser et débattre de la situation qui prévaut au sein de l’université de Béjaïa», laquelle est caractérisée par la fermeture des accès aux campus universitaires d’Aboudaou et de Targua Ouzemour, depuis plus de deux semaines. Pour rappel, des étudiants, se réclamant de la coordination locale des étudiants (CLE) de l’université de Béjaïa, ont procédé au blocage des portails des deux campus de l’université de pour essentiellement réclamer «la réintégration» d’étudiants résidents, qu’ils affirment être exclus «abusivement» de la résidence universitaire de Berchiche, dans la commune d’El Kseur, et l’ouverture de l’accès au master sans exception à tous les titulaires d’une licence. Réagissant à ces deux points revendicatifs, qui ont motivé l’action radicale des étudiants de l’université de Béjaïa, le conseil de direction a tenu à préciser dans son communiqué, dont nous détenons une copie, que l’accès au master était ouvert à tous les étudiants. «Le conseil de direction insiste sur le respect des missions de l’université et rappelle à toute la communauté universitaire que tous les étudiants titulaires du diplôme de licence, session 2018, délivré par l’université de Béjaïa, et ayant formulé leurs demandes d’inscriptions en master dans les délais, ont été tous inscrits», a-t-on souligné. En outre, le recteur de l’université de Béjaïa, Boualem Saïdani, a démenti l’information de l’exclusion d’étudiants de la résidence de Berchiche. «Je démens l’information qui circule ces jours-ci faisant état de l’exclusion d’étudiants au niveau de la résidence de Berchiche. C’est archi faux», a-t-il insisté. Par ailleurs, le premier responsable de l’université de Béjaïa dit «tendre la main aux étudiants» tout en les appelant à privilégier le dialogue. «Soucieux de la qualité de la formation des étudiants et du respect du temps pédagogique, le conseil de direction de l’université appelle les étudiants à reprendre rapidement leurs cours et les invite à privilégier les voies de dialogue et de concertation», lit-on dans le communiqué de la direction de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa. Hier encore, l’accès au deux campus de cet établissement universitaire était fermé par des étudiants, a-t-on constaté sur place.

B. S.