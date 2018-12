Les résultats annoncés progressivement

Par DDK | Il ya 45 minutes | 70 lecture(s)

Les résultats relatifs à l'opération d'inscription sur les listes de qualification aux grades de professeur principal et professeur formateur ont été rendus publics, avant-hier, au niveau des directions de l'éducation à l'échelle nationale.

Dans un communiqué publié sur sa page facebook, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a fait savoir que «l'annonce des résultats relatifs à l'opération d'inscription sur les listes de qualification aux grades de professeur principal et professeur formateur des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen, secondaire), au titre de l'année 2018, est lancée au niveau des directions de l'Education et se poursuivra jusqu'au 6 décembre». Pour rappel, le ministère de l'Education nationale a précisé que l'opération de promotion des professeurs par voie d'inscription aux grades de professeur principal et professeur formateur était ouverte du 11 au 25 novembre 2018. Un total de 40 894 postes est proposé pour les deux grades (tous cycles confondus). Il y a lieu de rappeler que les grades concernés par les promotions sont «les fonctionnaires titulaires appartenant aux grades d'enseignement remplissant les conditions juridiques requises pour la promotion, par voie d'inscription sur les listes de qualification, prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale». Concernant les professeurs de l'enseignement primaire (PEP), la tutelle avait précisé que les enseignants ayant dix (10) ans d'ancienneté sont concernés par la promotion au grade de professeur principal, tandis que les professeurs principaux justifiant le même nombre d'années d'expérience (10 ans) sont concernés par la promotion au grade de professeur formateur. Pour ce qui est du cycle moyen, le ministère de tutelle a indiqué que la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement moyen concerne les professeurs ayant 10 ans d'ancienneté, tandis que la promotion au grade de professeur formateur concerne les professeurs principaux justifiant du même nombre d'années d'expérience. Pour le cycle secondaire, cette promotion est destinée aux professeurs ayant 10 ans ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal, et les professeurs principaux ayant 10 ans d'ancienneté seront promus au grade de professeur formateur.

L. O. CH.