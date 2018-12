Rassemblement des travailleurs affiliés au SNAPAP

Par DDK | Il ya 44 minutes | 83 lecture(s)

Plusieurs fonctionnaires de différents secteurs d’activités affiliés au SNAPAP, bureau de Bouira, ont tenu, avant-hier, un rassemblement de protestation devant l’entrée du stade de l’OPOW Rabah Bitat, en guise de soutien à leurs camarades «injustement sanctionnés». Les contestataires, une vingtaine, portant des banderoles et pancartes, protestaient contre «la marginalisation de la section syndicale des travailleurs exerçant à l’OPOW». Ils dénonçaient «le mépris de l’administration» à leurs égards, revendiquant «le droit de tout travailleur de choisir son syndicat». Un OP catégorie 3, dira : «J’ai été recruté comme maçon, mais je me suis retrouvé à faire le plombier ou l’électricien». Il ajoutera : « Parce que je suis sorti prendre un café, j’ai eu droit à un conseil de discipline». Un autre contestataire dira : «Un travailleur malade, ayant obtenu un arrêt de travail visé par l’assurance, a été injustement poursuivi pour abandon de poste». De son côté, le directeur de l’OPOW, Dabba Fouad, a réagi en faisant appel à un huissier de justice pour constater «l’illégalité de l’action de protestation». Il estime que «sur les 20 personnes présentes, seulement trois exercent chez nous». Le responsable dira s’interroger sur «les raisons de cette action, puisque la porte de mon administration a toujours été ouverte pour recevoir les doléances», affirme-t-il, avant d’ajouter : «Pourquoi ne pas déposer des recours qui est un droit fondamental dans ce cas de figure, cela aurait réglé les choses». Le directeur conclura en affirmant : «J’estime avoir pris les dispositions réglementaires que me confère la loi et que chacun assume ses responsabilités».

M’hena A.