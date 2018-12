Une femme se jette d’un pont dans le barrage Taksebt

Par DDK | Il ya 44 minutes | 323 lecture(s)

Mercredi après-midi, une jeune dame répondant aux initiales M. S, âgée de 35 ans et mère d’une fille en bas âge, originaire d’Ait Bouadou dans la daïra des Ouadhias au sud de Tizi-Ouzou, s’est jetée du haut du pont de Taboudrist dans le barrage de Taksebt. Une tentative de suicide qui a été évitée de justesse grâce à l’intervention d’un jeune originaire d’Ait Abdelmoumène qui était de passage sur les lieux et qui n’a pas hésité à se mettre à l’eau pour secourir la jeune dame qui s’était jetée pas loin du rivage (à quelque 5 mètres) heureusement. La victime a été par la suite évacuée par les pompiers de Tizi-Ouzou vers le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou. Selon une source médicale, la victime serait complètement tirée d’affaire. Toutefois, une enquête a été ouverte pour élucider les causes de ce terrible acte suicidaire.

Hocine T.