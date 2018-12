105 kg de viande blanche avariée saisis

Par DDK | Il ya 44 minutes | 101 lecture(s)

Une quantité de 105 kilogrammes de viande blanche (poulet) avariée a été saisie, dernièrement, par les agents de la sûreté de wilaya, lors d’une patrouille de contrôle, effectuée au centre-ville de Béjaïa, a affirmé la cellule de communication de ce corps de sécurité. Cette marchandise impropre à la consommation est transportée dans un camion de marque Toyota non équipé de chambre froide, et donc, sans respect des normes d’hygiène en matière de transport de ce genre de produit sensible, mettant ainsi en péril la santé des consommateurs, a souligné la même source. Destinée à la commercialisation au niveau des points de vente de viandes du chef-lieu de wilaya, cette marchandise, précise-t-on, ne dispose ni de documents justifiant la traçabilité, ni de certificat de vétérinaire. Cette infraction représente pour la direction du contrôle des prix et de la répression de la fraude (DCP) une violation grave aux pratiques commerciales. Cette saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les phénomènes d'abattage clandestin et la mise en vente de produits animaux d'origines inconnues. Par ailleurs, la saisie de cette quantité de viande a été effectuée après avoir été soumise à un contrôle de qualité par un vétérinaire des services agricoles de Béjaïa. Celui-ci a confirmé l’avarie de la marchandise, laquelle a été incinérée le même jour en présence de son propriétaire. Ce dernier, originaire de la commune d’El Kseur et âgé de 23 ans, a été transféré au commissariat et sera présenté devant les juridictions compétentes, a-t-on informé.

B. S.