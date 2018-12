L’APC lance une campagne de vaccination

Par DDK | Il ya 45 minutes | 87 lecture(s)

En collaboration avec les services agricoles, l'APC de M'Chedallah lance une campagne de vaccination de bovins à titre préventif à travers le territoire de la commune. Organisée à l'intention des éleveurs de bovins, cette campagne, qui est annoncée à travers un large affichage au niveau des places publiques des grands centres urbains, débutera demain, dimanche 2 décembre. Elle rentre dans le cadre de la protection du cheptel contre une éventuelle contamination de l'épidémie de la fièvre aphteuse qui sévit depuis le début du mois en cours au niveau des pâturages, étables et enclos dans les deux communes de montagne Saharidj et Aghbalou, en faisant des ravages dans les troupeaux de bovins mais aussi d'ovins. Cette campagne intervient pour éviter une large contamination d'autant plus que de nombreux éleveurs originaires de Saharidj ont déplacé leurs bêtes dans la commune de M'Chedallah où ils résident. Malheureusement, le cheptel ovin ne bénéficiera pas de ce vaccin destiné uniquement aux bovins, bien que l'épidémie de la fièvre aphteuse a fait des ravages dans les deux communes précitées, selon plusieurs éleveurs qui déplorent des pertes de dizaines de têtes d'ovins.

Oulaid Soualah