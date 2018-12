Karim Khemmou candidat du FLN

Par DDK | Il ya 1 heure | 170 lecture(s)

à l’issue des élections primaires organisées à Tizi Ouzou, en présence des superviseurs de la nouvelle direction du parti, à savoir Karim Mustapha Rehyane et Saïd Lakhdari, les élus du FLN ont désigné comme candidat aux sénatoriales le jeune Karim Khemmou, par 72 voix sur les 151 possibles. A rappeler que 4 candidats ont participé à ces primaires. Le nombre de votants était de 141 sur les 151 inscrits. 1 bulletin nul a été recensé et 10 élus ont boycotté les primaires. «Les dés étaient jetés d’avance et je ne me sens concerné ni de loin ni de près par cette élection», dira un élu frondeur du parti. Khemmou Hemmou, dit Karim, a été plébiscité par ses pairs avec un total de 72 voix, c'est-à-dire 50% des suffrages, plus 1 voix. Il n’y a donc pas eu besoin d’aller vers un deuxième tour. Son poursuivant immédiat, El hadj Farsi, a eu 48 voix, le troisième candidat, Hadj Nacer Ali (élu à l’APC de Tizi Rached) n’a eu que18 voix et le quatrième, Yacini Allaoua, n’a récolté que 2 voix. Kamal Ougmat, chargé à l’organique du parti et vice-président de l’APW de Tizi Ouzou a déclaré : «L’élection s’est déroulé dans une transparence totale. Les trois candidats malheureux ont félicité le vainqueur et nous nous sommes tous engagés à soutenir le candidat de notre parti». A signaler également que les élus et les militants du FLN à Tizi Ouzou ont signé une motion de soutien à la nouvelle direction nationale du parti. Avec le candidat du FLN, la liste des candidats de Tizi-Ouzou aux prochaines sénatoriales est complète. Il s’agit de M. Menaoum Rabah du FFS, Hessas Malik du RCD, Khemmou Karim du FLN et l’indépendant Ouahab Aït Menguellet. A rappeler que le FFS dispose du plus grand nombre d’élus, 294, suivi du RCD, 284 élus et le FLN avec 151 élus. Ouahab Aït Menguellet, en plus du soutien des indépendants, peut compter sur les élus du MPA, du PT, de TAJ et du RND dont les directions nationales ont officiellement déclaré leur soutien au maire de Tizi-Ouzou.

Hocine T