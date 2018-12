El-Baraka fait escale à Azazga...

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

L’association de soutien aux personnes handicapées El Baraka, bureau de Tizi-Ouzou, a concocté un programme riche pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées.

Cette fois le choix s’est porté sur la daïra d’Azazga (centre culturel sis au chef-lieu communal) pour accueillir les festivités qui se dérouleront le 5 décembre. A ce propos le président de la dite association Ahcene Menad dira : «C’est la cinquième édition, après la daïra de Ouacif, Ouadhias, Draâ El-Mizan et Boghni, maintenant c’est au tour d’Azazga, l’année prochaine ce sera dans une autre daïra de la wilaya. Notre association est nationale et notre bureau de Tizi Ouzou essayera de toucher toutes les daïras de la wilaya pour en faire bénéficier l’ensemble des handicapés». A cet effet, un programme d’activité est prévu, il s’agira d’expositions par les associations à caractère sociale, où même l’ONAPH y participera. Plusieurs conférences seront au menu, notamment sur : l’autonomie de la personne handicapée, la loi relative aux personnes handicapées et son application, la prise en charge, l’accès à l’appareillage orthopédique, la formation et l’emploi; des thèmes qui seront abordés par plusieurs spécialistes. La distribution de matériel pour les personnes handicapées (chaises électriques, chaise roulante, chaise toilette, des couches, des cannes- aveugle…). A signaler que les autorités de wilaya seront toutes conviées à participer à cet événement. La situation des personnes handicapées au niveau de la wilaya de Tizi ouzou n’incitent guère à l’optimisme, les difficultés relatives à l’accessibilité, notamment, aux administrations et aux services publics, l’aménagement des trottoirs, l’insignifiance de la pension qui leur est accordée, le transport, la formation, l’emploi, l’accès aux soins, l’indisponibilité de centres d’écoute, d’orientation et de rééducation sont autant d’entraves qui empêchent les personnes de vivre dans la dignité. «Les personnes en situation d’handicap sont lésées et ne jouissent même pas du minimum vital. L’état et l’ensemble des citoyens sont appelés à se mobiliser pour leur faciliter la vie, nous essayons à travers notre association d’aider mais cela reste insuffisant. C’est surtout à l’état de mettre des mécanismes efficients pour rendre aux handicapées leur dignité et la joie de vivre» a noté le président de l’association el baraka du bureau de Tizi-Ouzou.



Hocine T.

... Cérémonie et cadeaux à Kadiria

La présidente de l’Union Générale des Handicapés Moteurs de la wilaya de Bouira, Mme Larifi Naima s’est illustrée une fois de plus, hier matin, en organisant une cérémonie de remise de cadeaux au profit des éléments de cette frange de la société, au niveau de la salle omnisports de Kadiria. Parmi l’assistance, plusieurs invités d’honneur tenant à marquer de leur présence cette petite fête en l’honneur des handicapés, à la veille de la journée internationale des handicapés célébrée chaque 3 décembre. Pour la circonstance, et avant la distribution des cadeaux, l’assistance a eu droit à un spectacle d’exhibition d’arts martiaux dans différentes disciplines avec des enfants du club local. Par la suite, le P/APW, M. Boutata Ahmed a tenu à réitérer son soutien et son engagement aux cotés des handicapés en réaffirmant sa disponibilité pour cette frange de la société. Lors de la remise des présents, dont des fauteuils électriques pour enfants handicapés ainsi que des chaises roulantes, il était poignant de voir le sourire sur les visages des personnes aux besoins spécifiques qui étaient émues aux larmes. Une émotion communicative à l’extrême partagée par l’assistance qui a longuement ovationnée les prises de parole des handicapés qui ont remercié les bienfaiteurs pour ces dons inespérés. Pour Mme Naima Larifi, présidente de l’Union Générale des handicapés-moteurs de la wilaya de Bouira, il s’agit-là de venir en aide aux plus démunis, car le nombre d’handicapés ne cesse de croitre au fil des jours. Rien que pour la wilaya de Bouira, pas loin de 20.000 handicapés dont près de 7000 handicapés-moteurs sont recensés. «Et ces chiffres ne cessent d’aller crescendo avec notamment les accidentés de la route qui ne cessent de gonfler les statistiques», indique Mme Larifi soulignant que le 3 décembre, journée internationale des handicapés ainsi que le 14 mars, journée nationale qui leur est dédié : «Notre présence est indispensable afin d’atténuer la souffrance qui les marque au quotidien avec la remise d’appareillage qui leurs sont indispensables.» Abdelhakim Serrar, le directeur général du club sportif de l’USMA s’est dit honoré de pouvoir participer à cette cérémonie : «Personnellement, j’ai fait le déplacement pour répondre favorablement à l’invitation de M. Smail Issad, un des initiateurs de cet événement, qui depuis trois ans n’a cessé de m’inviter, mais faute de temps, je n’ai pu assister auparavant à cette cérémonie. Cette fois ci, j’ai enfin pu me libérer et cela m’a fait énormément plaisir. Dorénavant je répondrais présent à chaque invitation pour partager la joie des handicapés qui célèbrent leur journée et j’espère devenir un des membres de cette fondation qui active réellement et sérieusement au profit des personnes en difficultés. La prochaine fois c’est nous qui amènerons des présents pour cette frange de la société. On va les aider au maximum, c’est une promesse que je vous fais solennellement», indiquera M Serrar. La cérémonie a été clôturée par une collation à laquelle les présents ont tous pris part dans un cadre convivial et amical en partageant la joie des personnes aux besoins spécifiques.

Hafidh Bessaoudi.