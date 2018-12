11 morts et 51 blessés en 48 heures

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

L’hécatombe continue sur les routes nationales qui allongent la liste des victimes. Onze personnes ont trouvé la mort et 51 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation, survenus en deux jours au niveau national. «Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant la période allant du 29 novembre au 1er décembre, dont 13 mortels, ayant causé 11 décès et 51 blessés, traités sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les éléments de la protection civile », lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la direction générale de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Oran «avec deux personnes décédées et 14 autres blessées suite à deux accidents», lit-on dans le même bilan. Par ailleurs, les éléments de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 19 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage dans leurs domiciles. Il s’agit de 4 personnes à Bordj Bou Arréridj, 3 à Sétif, 3 à Tiaret, 5 à Batna et 4 à Tissemsilt. A noter l’intervention des secours de la protection civile de la wilaya de Djelfa pour l’évacuation, vers l’hôpital local, d’une personne décédée par asphyxie, «suite à l’inhalation du monoxyde de carbone émanant d’un chauffage, la victime fut découverte à l’intérieur d’une habitation, sise au lieu-dit Zone elkhriza, commune et daira de Hassi Bahbah», ajoute le même document. Les mêmes services sont intervenus, également, pours l’extinction de 5 incendies divers et urbains à travers les wilayas de Tipaza, Guelma, Khenchela et El Bayadh. Durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 4441 différentes interventions, répondant à des appels de secours, suite à des accidents de la circulation, des accidents domestiques, des évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité,...

Samira Saïdj