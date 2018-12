Rassemblement des citoyens devant la salle de cinéma

Par DDK | Il ya 1 heure | 157 lecture(s)

Le refus de la Drag à une demande formulée par l'association Amgud qui projetait d'inviter Chérif Mellal, Miloud Iboud et Belahcène, pour une conférence, a soulevé beaucoup d'interrogations au sein de la population locale. Devant les questions que se posaient les uns et les autres par rapport à l’annulation de cette rencontre, les membres de l’association ne sont pas restés indifférents. Pour cela, un rassemblement de plus d'une centaine de personnes a été tenu, hier, devant la salle de cinéma de la ville. "Si nous avons décidé de tenir ce rassemblement, c'est pour vous expliquer ce report", dira M. Karim Larbi, président d'Amgud. «Ce n'est pas la première fois qu'on refuse d’accéder à nos demandes. Pour cette fois-ci, conformément à la loi, nous avons déposé notre demande quinze jours à l'avance. Le président de l'APC a signé la demande, une fois envoyée par le chef de daïra à la Drag, nous avons attendu jeudi après-midi pour nous enquérir de la suite qui lui aura été réservée. Malheureusement, encore une fois, on nous a appris que le Drag avait refusé de donner son accord. Nous appelons le Drag censé appliquer les lois, de nous donner des éclaircissements à ce sujet. Que nous reproche-t-il ? Il faut qu'il sache que nous avons un agrément et que toutes nos activités sont conformes aux objectifs et statuts de l’association. S'il y a des personnes qui sont derrière, qu'elles se montrent parce que les membres d'Amgud agissent à visage découvert», a souligné notre interlocuteur. Et de promettre que ce n’était là qu’un report et «la rencontre aura bien lieu une fois le problème reglé.

Amar Ouramdane.