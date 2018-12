1 mort et 5 blessés sur la RN5

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Un tragique accident de circulation s’est produit avant-hier soir sur la RN5, au lieu dit Sonda entre El Esnam et la ville de Bouira, causant la mort d’une personne et faisant cinq blessés. Il était 19h lorsque deux véhicules touristiques sont entrés en collision pour des raisons encore inconnues. Les éléments de la protection civile de Bouira sont immédiatement intervenus, pour évacuer les victimes vers l’hôpital Mohamed Boudiaf du chef-lieu de wilaya. La personne décédée, N. T policier de son état, était originaire d’Aboulil, commune d’Ouled Rached. Une enquête a été immédiatement ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale pour déterminer avec exactitude les circonstances de ce drame routier, même si la chaussée glissante et l’excès de vitesse sont de prime abord des paramètres à ne pas écarter.

H. B.