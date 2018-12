Les travailleurs protestent contre la mutation de la directrice

Par DDK | Il ya 20 minutes | 14 lecture(s)

La décision de mutation de la directrice de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, ébruitée avant-hier, n’a pas été du goût du personnel de cette institution culturelle. Hier, vers 10h, l’ensemble des travailleurs, y compris ceux en congé et ceux de nuit, se sont mobilisés pour observer, ensemble, un sit-in de soutien et de protestation contre la décision prise par le ministère de la culture, de muter Mme Dalila Kemmar, vers la wilaya de Boumerdès. Le personnel protestataire estime, selon les déclarations de certains d’entre eux, que la mutation de leur directrice «est un coup porté à la maison de la culture de Tizi-Ouzou, sachant qu’en trois ans de sa prise de fonction, la concernée a su allier gestion et relation». Très appréciée par son personnel et par les milieux artistiques, Mme Kemmar n’est à la tête de la maison de la culture de Tizi-Ouzou que depuis 2015. «En trois ans, elle a réussi à créer un climat de travail serein et formidable. Tout le personnel l’admire pour son sens de communication, sa gentillesse et son abnégation au service de la culture», témoigne encore un fonctionnaire de l’institution.

H. T.