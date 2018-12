Le mis en cause arrêté

Par DDK | Il ya 20 minutes | 15 lecture(s)

La brigade de recherches et d’investigations relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdès a procédé, dernièrement, à l’arrestation d’un individu accusé du vol d’un milliard de centimes et d’un véhicule utilitaire d’une briqueterie où il exerçait. L’arrestation de cet individu est le fruit d’une plainte déposée par le représentant légal d’une briqueterie sise à Boumerdès, faisant état du vol d’une somme d’argent estimée à un milliard de centimes, ainsi que d’un véhicule utilitaire par un employé de l’usine de fabrication de la brique rouge en question. Les investigations menées par les éléments de la BRI de Boumerdès ont permis l’identification du mis en cause qui se trouve être le chargé des transactions bancaires de la même entreprise. La perquisition menée dans le domicile familial de ce dernier a permis la découverte du véhicule volé, des documents administratifs, des chèques bancaires et d’une somme d’argent restant du montant global volé. Le prévenu qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, a été présenté devant les instances judiciaires compétentes pour abus de confiance.

H. A.