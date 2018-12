Rassemblement des bénéficiaires devant la daïra

Par DDK | Il ya 20 minutes | 32 lecture(s)

Des dizaines de bénéficiaires de logements RHP de Draâ El-Mizan se sont rassemblés, hier, devant le siège de la daïra pour s’enquérir de l'état d'avancement des travaux de leurs logements. Cette action, faut-il le souligner, est la troisième en un mois. En effet, les quotas de logements dont ils parlent sont en retard, quand on sait que certains d'entre eux sont toujours aux premiers travaux, à l'exemple de ceux situés sur la RN30 vers Boghni. «Le marché a été résilié avec l'entreprise depuis avril 2017 et nous attendons que l'OPGI retienne une autre entreprise pour poursuivre ce projet de 36 logements, en attendant les travaux de finition des 40 autres sis sur le même site», confiera une source proche de ce programme. Le chef de daïra, Abdelmadjid Tabet, a reçu une délégation des protestataires en présence du député Ahcène Mansouri, du maire Abdelghani Issolah et du bureau d'études. D'emblée, les représentants ont expliqué la situation dans laquelle se trouvent ces logements, dont certains sont achevés de belle lurette. Cependant, ceux-ci manquent toujours de VRD. À ce sujet, ils ont appris que ces travaux sont lancés. «Initialement, nous avons 184 logements dont 148 sont lancés sur la route de Hennia et trente-six ont été transférés au site dit de Cosider. Puis, nous avons intégré une centaine à l'intérieur des mille logements sociaux où nous avons pris en charge également ceux destinés à la cité de Maâmar. Donc, au total, ce sont 284 logements attendus pour la livraison», expliquera Ahcène Mansouri, député et ex-maire (2012 – 2017). De son côté, le chef de daïra a rappelé toutes les entraves auxquelles sont confrontés ces projets : «J'ai bien suivi ces opérations depuis près de trois ans et il n'y a aucune suite dans l'exécution. Il y a plusieurs intervenants, c'est pourquoi nous sommes confrontés à de telles situations. En tout cas, le problème est pris en charge. Je suggère de demander une audience au wali où vous serez avec nous, ainsi que le député et le maire afin de remettre tout dans son contexte en présence des directeurs de tous les organismes intervenants dans ces projets. Ainsi, nous aurons des décisions et même des délais», dira le chef de daïra aux membres de la délégation et des responsables présents. C'est dire que ce problème a pris beaucoup de temps. «J'espère qu'en travaillant la main dans la main, vous serez relogés dans les prochains mois», ajoutera-t-il. Au terme de cette rencontre, les représentants de ces citoyens ont expliqué la décision prise lors de leur rencontre avec les responsables de la daïra et de l'APC. À souligner que les 160 logements RHP de Boufhima seront distribués aux bénéficiaires le 11 décembre prochain. Concernant les autres projets, les attributaires avaient déjà reçu les décisions depuis mai 2017. Pour rappel, lors de la visite de l’ex-wali, Mohamed Bouderbali, en novembre 2016 dans la région, il avait donné des instructions fermes aux responsables concernés, notamment l'OPGI, afin de relancer les projets mais depuis, rien n'a été fait.

Amar Ouramdane