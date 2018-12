Bientôt des bornes biométriques

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Le directeur du Centre national des titres et documents sécurisés, auprès du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Hacène Boualem a annoncé, dimanche à Tipasa, l’équipement "prochain" des services d’Etat civil du pays, à l’aide de bornes biométriques destinées au retrait personnel des documents. "A court terme, les services d’Etat civil seront équipés avec des bornes biométriques, qui permettront au citoyen de se faire délivrer ses documents, en utilisant sa carte d’identité, dans le cadre de la stratégie de modernisation de l’administration", a indiqué M Boualem, dans son intervention à une rencontre régionale sur le guichet électronique, ouverte par le wali Mohamed Bouchama. Cet équipement a été conçu pour lire électroniquement les données de la CNIBE (carte nationale d’identité biométrique et électronique), a-t-il expliqué, soulignant la contribution attendue des nouveaux systèmes électroniques sécurisés dans la réduction du temps dévolu à l’a délivrance des documents, grâce notamment à la généralisation de l’exploitation des guichets électroniques. Le guichet électronique, qui est entré en expérimentation, depuis une année, au niveau d’Alger, permet le traitement d’un dossier en seulement cinq minutes, contre 15 minutes, dans le passé, selon le responsable, qui a assuré, qu’il s’agit là "des normes mondiales, en vigueur". Il a ajouté, que la modernisation de l’administration, qui est "un pas important", avant la consécration du Gouvernement électronique, doit se faire progressivement suivant une vision bien étudiée, s’appuyant sur des bases scientifiques. Hacen Boualem a, signalé à ce propos, le lancement programmé du permis de conduire biométrique à point, avant de la fin de l’année en cours, tandis que le projet du livret de famille biométrique "devrait être effectif en 2019, ou 2020, au plus tard". La carte grise biométrique sera quant à elle effective en 2019, prévoit-il. Il s’agira, également, selon le même responsable, de raccorder la totalité des communes à la base des données du ministère de l’Intérieur et du registre d’Etat civil, parallèlement à la révision de certaines lois et procédures, en sus de la formation des personnels des collectivités locales. Depuis 2012, année du lancement du système biométrique, il a été procédé à la délivrance de 13 millions de passeports biométriques, et 12 millions de cartes d’identité biométriques, en plus d’autres documents désormais accessibles au niveau de n’importe quelle commune du pays pour le citoyen. "La prochaine étape pour nous sera d’investir dans ‘l’identité numérique’ à travers l’Internet, et l’usage de la puce de la CNIBE", a encore fait savoir M. Boualem. Auparavant, le responsable a assuré que les préparatifs du ministère de l’Intérieur, pour la généralisation du guichet électronique "sont quasis achevés (99%)". "Il reste juste certaines erreurs à revoir, suite à la période d’expérimentation à Alger", a-t-il ajouté, précisant que la première étape de l’opération englobera 47 sièges de communes, avant sa généralisation au reste des communes du pays. Dans son intervention à cette rencontre régionale, ayant vu la participation de sept wilayas, le wali a souligné l’importance du guichet électronique dans la réduction de la masse des documents requise des citoyens pour la délivrance de leurs papiers, dont notamment le S12. Outre la réduction de la marge d’erreur dans les documents administratifs, la suppression de la saisie et un gain de temps considérable. Cette 6ème rencontre du genre, après celles d’Oran, Constantine, Biskra, Laghouat et Boumerdes, a vu la participation des wilayas d’Ain Defla, Relizane, Chlef, Médéa, Blida et Illizi.