Des étudiants ferment le rectorat

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Ils étaient nombreux à exprimer leur mécontentement à l'égard de l'administration. En effet, suite au mouvement de grève qui persiste depuis plusieurs semaines, les étudiants de la faculté des sciences humaines et sociales ont procédé, hier matin, à la fermeture du rectorat de l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. N'ayant reçu aucune réponse à leurs doléances liées essentiellement aux problèmes d'insécurité au niveau de campus Tamda, et aux multiples insuffisances enregistrées au niveau des infrastructures pédagogiques de l'Université, (absence de moyens de sonorisations dans les amphithéâtres, l'insuffisance du nombre de places notamment dans les salles de TD, manque de bus universitaires et absence de chauffage au niveau des blocs E et C), les étudiants ont jugé nécessaire de passer à l’action qui, selon eux, est devenue obligatoire afin de se faire entendre. Pour rappel, ces insuffisances et autres anomalies ne datent pas d'hier, les représentants des étudiants de la faculté ont tenu une assemblée générale le 18 novembre, où une plate-forme de revendications à été établie et envoyée au recteur, lui demandant d'intervenir pour mettre fin aux souffrances des étudiants. «Nous n’avons d'autres choix que cette fermeture, afin que des réponses favorables soient données à nos revendications légitimes. La faculté sise au niveau du pôle deTamda est complètement à l’abandon», clame une étudiante.

Lyes Mechouek.