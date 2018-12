Des villageois de Betrouna ferment la Rocade sud

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Les habitants des bourgades de Betrouna, dans la banlieue sud de la ville de Tizi-Ouzou, ont procédé, hier matin, à l’obstruction de la Rocade sud, causant d’énormes bouchons et désagréments aux usagers. L’action menée par plusieurs citoyens vise à attirer l’attention des autorités locales sur l’état «très dégradé» des routes et chemins de leurs bourgades formant le grand village de Betrouna. Cette fermeture d’un important axe routier a crée un énorme bouchon qui s’est étiré jusqu’à la RN12 du coté d’Oued-Aissi, vers l’est de la ville des Genêts, et jusqu’à la périphérie de Draâ Ben-Khedda, sur le flan ouest, a-t-on appris auprès des services de sécurité. Ces derniers étaient d’ailleurs contraints d’agir sur tous les fronts en vue de fluidifier la circulation dans et en dehors du centre urbain de Tizi-Ouzou. Ce n’est que vers 13h que les manifestants ont levé les barricades, après avoir été entendus sur les lieux de la protestation par des responsables locaux, composés de cadres de la mairie et de la daïra.

H. T.