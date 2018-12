Colère des travailleurs du Dauphin d’or

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

Intrigués par le statu quo réservé à leur situation, les travailleurs de la zone d’activités «Le Dauphin d’or» de Bechloul sont revenus à la charge hier pour observer encore une fois un rassemblement devant le siège de la daïra afin de s’enquérir de l’état d’avancement de leur situation. Ces travailleurs venus cette fois plus nombreux qu’avant, réclament la réouverture de leur usine de production fermée, rappelons-le, depuis deux mois par les services de la wilaya. Dans la foulée, les travailleurs nous apprennent que les réserves émises par les services de la wilaya dont celle de l’environnement sont dans leur grande majorité prises en compte par la firme. Néanmoins, ajoute Mourad. M, «notre usine attend juste la réception de la machine d’épuration qui est en ce moment au niveau des services portuaires d’Alger pour atteindre la totalité des réserves. La commission de la wilaya qui s’est déplacée jeudi dernier à Bechloul a été catégorique dans son attitude, elle refuse de délivrer l’autorisation de la reprise de l’activité avant que cette machine d’épuration ne soit opérationnelle, malgré la présentation des documents attestant son arrivée de Chine à Alger.» Ses collègues de travail qui affichent un sentiment de déception nous déclarent : «Cela fait déjà deux mois que nous sommes sans salaire et voilà que la commission de la wilaya persiste dans sa décision, ce qui pourrait étendre cette situation à un mois de plus. Qu’allons-nous faire pour subvenir aux besoins de nos familles sachant que la majorité d’entre-nous sont des pères de familles ?» Avant que ces travailleurs quittent les lieux, H. Chachoua, en sa qualité de vice-président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya s’est adressé à eux en leur expliquant d’abord le motif de cette fermeture et les conséquences que pourraient générer l’absence de cet outil d’épuration, et leur dira que «dès la mise en place de cette machine, l’usine reprendra sans tarder son activité.»

Smail M.