2 corps repêchés au large de Sidi-Khaled

Par DDK | Il ya 36 minutes | 41 lecture(s)

Deux corps ont été repêchés dans la matinée d’hier par les garde-côtes de la Marine nationale, au large de Sidi-Khaled, a-t-on appris auprès de sources locales.

Selon ces dernières, les deux victimes ont été sorties de la mer après que l’embarcation à bord de laquelle ils tentaient, en compagnie d’un nombre non encore déterminé de personnes, de traverser la Méditerranée en direction des côtes européennes, a chaviré. Partis avant-hier dans la soirée, les harragas, dont le nombre varie entre 7 et 12, selon les versions de quatre personnes secourues, ont pris le large de la plage de Sidi-Khaled, dans la commune de Tigzirt. Et à peine ont-ils atteint le large à environ 10 miles nautiques, que l’embarcation a chaviré. Les recherches se poursuivaient hier encore pour tenter de retrouver d’éventuels survivants.

H. T.