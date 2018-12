Il y a 24 ans, Saïd Mekbel était assassiné

Par DDK | Il ya 36 minutes | 37 lecture(s)

En début de soirée d’avant-hier, des dizaines d’étudiants de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, encadrés par l’association Azday Adelsan Inemlayen, ont rendu un hommage singulier à feu Saïd Mekbel, à travers une marche silencieuse dans les rues du chef-lieu de wilaya. La procession humaine s’est ébranlée de la résidence universitaire de Targa Ouzemmour jusqu’à la placette qui porte le nom du défunt journaliste, assassiné le 3 décembre 1994. Avec des bougies, des textes écrits à la main sur des pancartes et des banderoles accrochées ça et là, les organisateurs de cette action ont planté, durant quelques minutes, le décor sur la placette Saïd Mekbel, devenue ces dernières années le point de chute de toutes les actions revendicatives de la société. Par leur action, les étudiants de l’université A. Mira de Béjaïa ont voulu honorer la mémoire de Saïd Mekbel, assassiné il y a 23 ans, et partant, perpétuer son combat pour les libertés de la presse et d’expression. L’ancien billettiste du quotidien Le Matin avait été, rappelons-le, assassiné le 3 décembre 1994 par des obscurantistes islamistes à Alger. Il est à signaler que cette marche est devenue une tradition à Béjaïa. Baptisée la Marche des Bougies, cette action est organisée chaque 3 décembre, jour de l’assassinat de Saïd Mekbel.

