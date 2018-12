34 morts et plus de 900 blessés en une semaine

Par DDK | Il ya 37 minutes | 32 lecture(s)

Pas moins de 34 personnes ont trouvé la mort et plus de 900 autres ont été blessées suite à plusieurs accidents de la circulation routière survenus, en une semaine, au niveau national. C’est ce qu’a fait savoir le bilan hebdomadaire rendu public, hier, par la Direction Générale de la Protection civile. «Durant la période allant du 25 novembre au 1er décembre 2018, pas moins de 1 563 interventions ont été effectuées suite à 889 accidents de la circulation ayant causé le décès à 34 personnes et des blessures à 978 autres, traitées et évacuées vers les structures hospitalières», a indiqué ledit bilan. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Biskra «avec quatre personnes décédées et 15 autres blessées prises en charge par nos secours puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 21 accidents de la route», a encore ajouté le même document. Par ailleurs, durant la même période, les unités d’interventions de la Protection civile ont enregistré 20 332 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre aux appels de détresse émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies, assistance diverses… Concernant les secours à personnes, 13 311 interventions ont été effectuées qui «ont permis la prise en charge de 1 585 blessés traités par nos secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 11 464 malades vers les structures sanitaires», ont fait savoir les mêmes services. En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 726 interventions pour procéder à l'extinction de 459 incendies urbains, industriels et autres. Aussi, 4 732 interventions ont été effectuées durant la même période «pour l’exécution de 4 277 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses», selon la même source.

Samira Saïdj