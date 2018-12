5 éléments de soutien arrêtés

Par DDK | Il ya 37 minutes | 31 lecture(s)

Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté lundi à Médéa, Oran et Mila, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit à Tizi-Ouzou et Batna 12 casemates pour terroristes, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, le 3 décembre 2018 à Médéa/1eRM, Oran/2eRM et Mila/5e RM, cinq (5) éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Tizi-Ouzou/1e RM et Batna/5eRM, 12 casemates pour terroristes contenant des vêtements, des effets de couchage, des produits pharmaceutiques et divers objets", précise le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et de la sécurisation des frontières, un détachement de l'ANP "a saisi, lors d'une patrouille de fouille et de recherche menée à Bordj Badji Mokhtar/6eRM, un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, un chargeur garni, ainsi que trois (3) véhicules tout-terrain, cinq (5) groupes électrogènes, sept (7) marteaux piqueurs et un téléphone satellitaire". Dans le même contexte, des détachements de l'ANP, en coordination avec les services des Douanes, "ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam/6eRM, 36 orpailleurs et deux (2) contrebandiers, et saisi deux (2) véhicules tout-terrain, 1,64 tonne de denrées alimentaires et des outils d'orpaillage, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé deux (2) narcotrafiquants en possession de 9,15 kilogrammes de kif traité à Bejaïa/5eRM". D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Médéa/1eRM, deux (2) individus en possession de faux billets de banque en monnaie nationale s'élevant à 1.008.000,00 DA, tandis que des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 164 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, El-Ghazaouet et Mostaganem/2e RM", conclut le communiqué du MDN.