Un réseau de trafic de drogue démantelé

Par DDK | Il ya 36 minutes | 41 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et suite aux informations sûres qui leur sont parvenues, les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Bordj Ménaïel, localité située à l’Est de Boumerdès, ont réussi, dernièrement, à démanteler un dangereux réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue. Un réseau constitué de 16 individus impliqués dans la détention et la vente de drogue et autres comprimés de psychotropes, a-t-on appris d’une source crédible. L’opération des services de la sûreté de daïra de Bordj Ménaïel a outre permis la saisie de 200 grammes de kif traité et 292 comprimés de psychotropes dont les marques ne nous ont pas été révélées. Les membres de ce dangereux réseau ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, après la fin de l’enquête, ajoute notre source.

H. A.