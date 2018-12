Par DDK | Il ya 37 minutes | 37 lecture(s)

Une année après son installation à la tête de l’APC, Rabah Derridj livre ses impressions quant à la situation qui prévalait dans sa commune et ce qu’il en est à présent.

La Dépêche de Kabylie : Vous venez de boucler un an à la tête de l’APC. Quel est votre bilan ?

Rabah Derridj : notre commune qui compte près de 90 000 habitants, nécessite beaucoup de ressources et de personnel à tous les niveaux de gestion, notamment à l’APC. Actuellement, nous faisons face au problème du manque de personnel. Deux ingénieurs au service technique n’arrivent pas à relever le défi de suivi des projets. C’est pour cette raison que plusieurs projets ne sont pas lancés. L’APC ne peut pas recruter. A notre arrivée à la tête de l’APC, nous avons entamé une convention avec Madinet, Epic spécialisée dans l’aménagement des espaces verts et collecte d’ordures ménagères. La commune croulait sous les ordures et nous n’avons pas alors une décharge contrôlée. Les déchets jonchaient tout, partout, notamment au centre ville. Il faut dire que Madinet fait un bon travail et je la félicite pour ce qu’elle accomplit. Nous avons demandé au wali de nous aider à acheter deux autres camions benne tasseuse pour renforcer notre parc roulant constitué de dix camions, dont certains sont en panne. Mais, l’arrivée de Madinet était salutaire et a pu en un laps de temps de réparer les camions et se mettre au travail. Notre première priorité est la réhabilitation et la réfection des écoles où 29 établissements primaires sont dans un état dégradé.

Qu’en est-il de l’investissement dans la commune ?

Nous avons enregistré trois demandes d’investisseurs voulant se lancer notamment dans les textiles. Cela est très insuffisant pour une aussi grande commune que Bordj Menaïel. Les portes sont ouvertes aux porteurs de projets et aux investisseurs, ensemble on pourra trouver des solutions pour tout. Nous avons trois zones d’activités, mais certains bénéficiaires les ont détournées de la vocation initiale. Certains y ont même construit des habitations durant les années 90. Alors que d’autres y ont réalisé des salles de fêtes. Nous avons recensés près d’une quinzaine de projets qui ne sont pas encore lancés au niveau de ces zones alors que neuf autres sont toujours bloqués. Notre champ d’action est limité, on ne peut pas intervenir dans ce dossier. L’APC compte un patrimoine important pouvant générer des ressources pour la localité. Mais il va falloir qu’on s’organise et remettre les pendules à l’heure. Comme première action, nous avons désigné un expert pour recenser nos biens et je pense que nous allons réaliser de bons résultats, d’ailleurs nous avons pu réaliser près de 200 millions sur fond propres durant ces derniers mois.

