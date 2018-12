Le directeur de l’OPOW limogé ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Dans une déclaration rendue publique hier, le bureau de wilaya du syndicat SNAPAP a «salué la décision du ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, portant sur le limogeage du directeur de l’office du parc omnisport, OPOW de la wilaya de Bouira, lors d’une visite de travail effectuée mardi dernier».

En effet, pour le syndicat autonome, il s’agit d’une décision «juste et attendu de la part des travailleurs de l’OPOW au même titre que les clubs professionnels de la wilaya». Pour le SNAPAP, «cette décision attendue et réclamée par la famille sportive de Bouira mettra un terme à une mauvaise gestion et à une dégradation des relations de travail qui ont duré plusieurs années, au niveau de l’ensemble des structures de l’OPOW à travers la wilaya».

Pour rappel, le SNAPAP a organisé jeudi dernier une importante action de protestation devant le siège de la direction de l’OPOW de Bouira, afin de dénoncer ce qui a été qualifié de «remise en cause du droit syndical et de marginalisation des travailleurs et des clubs sportifs dans la gestion de l’OPOW». Le même syndicat a également dénoncé «les grandes pressions sur les travailleurs affiliés au SNAPAP, qui sont victimes de décisions arbitraires, en plus de mutations injustifiées».

En fin de sa déclaration, le SNAPAP a appelé à la mise en place au niveau de l’OPOW de Bouira, de nouvelles mesures et politiques pour l’établissement d’un véritable dialogue entre les syndicats des travailleurs et les responsables des structures relevant de la gestion de l’OPOW. Il faut également préciser, que le ministre de la Jeunesse et des sports, avait délégué en fin du mois de novembre dernier, une commission d’enquête, composée de trois inspecteurs centraux, au niveau de la direction de l’OPOW de Bouira.

Le rapport des conclusions de cette enquête sur la gestion de l’OPOW, qui a duré trois jours, n’a toujours pas été divulgué. Cela dit, au niveau de la direction de l’OPOW, hier matin encore, on était loin de confirmer ce limogeage salué du directeur par le syndicat. Absent de son bureau, sur place, les travailleurs expliquaient que «le directeur est en mission sur Alger.»

Oussama Khitouche.