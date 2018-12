Grève illimitée au lycée du chef-lieu

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

Les élèves et le personnel du lycée du chef-lieu de la commune de Cap Djinet, localité située à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, sont en grève illimitée depuis mardi dernier pour «exiger» le départ immédiat de la directrice. Pour les grévistes, le comportement «dictatorial» à l’encontre du personnel et les décisions «inappropriées» de cette directrice, sont à l’origine de cette grève. Toutefois, la goutte qui a fait déborder le vase est survenue quand cette directrice a humilié une parente d’une élève orpheline de père et de surcroît handicapée, venue exposer un problème la concernant. Pour le personnel comme pour les élèves du lycée de Cap Djinet, le maintien de cette directrice à son poste, signifiera inéluctablement la poursuite de la grève. Le directeur de l’Education de la wilaya de Boumerdès, est appelé à agir rapidement pour permettre au personnel et aux élèves de cet établissement du secondaire de poursuivre leur travail dans la sérénité.

H. A.