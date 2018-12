Découverte d'une casemate et six bombes à Tizi-Ouzou et Médéa

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, avant-hier mardi lors d'opérations de fouille et de ratissage à Tizi Ouzou et Médéa/1ère RM, six bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a intercepté, à Tamanrasset/6eRM, huit orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, trois marteaux piqueurs et trois groupes électrogènes.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestin et suite à une opération de recherche et de sauvetage près des côtes d'Azzefoun à Tizi Ouzou/1ère RM, des Garde-côtes ont réussi à sauver six personnes, alors qu'ils ont déjoué également d'autres tentatives d'émigration clandestine de 98 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et Mostaganem/2e RM.