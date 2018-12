Les industriels à l’heure de la labellisation

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

La première édition des Journées de l’innovation et de la qualité, initiée par les directions de l’industrie et du commerce, a été clôturée avant-hier au niveau de la maison de la culture Ali Zamoum. Au cours des deux jours de cette rencontre, qui a regroupé des industriels et entrepreneurs de la wilaya avec des techniciens et spécialistes de l’industrie, du marketing et de la qualité, les participants dont des étudiants de la faculté des sciences économiques de l’université de Bouira, ont profité d’une série de conférences et d’interventions présentées par des spécialistes et des industriels de plusieurs wilayas du pays. Les intervenants ont touché à plusieurs thématiques liées à l’amélioration de la qualité des produits industriels locaux, à la mise en conformité de ces produits en vue d’exportation vers d’autres marchés, et à l’installation des mécanismes d’innovation au niveau de chaque entreprise. De son côté, le directeur de wilaya de l’industrie, Belbaki Abderrahim, expliquera qu’il s’agit d’une première expérience théorique au niveau de la wilaya de Bouira qui a comme principal objectif d’accompagner les entreprises de production locale dans un processus d’amélioration de la qualité de leurs produits. M. Belbaki insistera également sur l’assurance qualité, nécessaire pour l’exportation des produits vers l’étranger, mais aussi la multiplication des parts du marché national : «Le label de qualité demeure très important pour la compétitivité de notre produit, au marché national et international. Nos produits industriels ou naturels sont souvent de très bonne qualité. Nos industriels doivent donc s’engager dans un processus d’information et de communication sur cette qualité, et viser son développement à long et moyen termes. Ainsi, nos produits deviendront plus concurrentiels dans les marchés nationaux et internationaux, et nos industriels arracheront plus de parts dans ces marchés et développeront leurs activités. La wilaya de Bouira et ses entreprises disposent d’atouts humains et naturels nécessaires pour réussir ce pari, et nous sommes disposés à aider et à accompagner nos investisseurs dans ce processus de développement», a déclaré le même responsable.

Oussama K.