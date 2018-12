Des enveloppes supplémentaires pour l’habitat

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Après la consommation intégrale de son enveloppe budgétaire en 2016, le secteur de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a bénéficié de ressources supplémentaires. En effet, le ministre de l’Habitat a fait état, avant-hier, d’une enveloppe financière supplémentaire pour son secteur, dénotant du «grand intérêt accordé par l'État en vue de garantir le logement au citoyen». «En dépit du plafonnement des budgets impartis en 2016, en plein dégringolade des cours du pétrole, le secteur de l'Habitat a bénéficié, néanmoins, d'enveloppes financières supplémentaires», a indiqué Temmar lors d'un exposé présenté devant la commission des finances et du budget de l'APN, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire de 2016. Il affirme à ce propos que les affectations budgétaires finales allouées en 2016, au titre du budget de fonctionnement, étaient de l'ordre de 21,34 milliards de dinars, réparties sur les services centraux (1,24 milliard de dinars) et les services extérieurs (20,10 milliards de dinars), ajoutant que les affectations plafonnées ont été estimées, durant la même année, à 15,85 milliards de dinars. Aussi, les dépenses à la clôture de l'exercice financier 2016 ont atteint une valeur de 19,50 milliards de dinars, soit un taux de 123% contre 78,6% en 2015. Parmi les principaux points relevés lors de l'exécution du budget de fonctionnement de 2016, le plafonnement des dépenses de fonctionnement à 15,85 milliards de dinars et la hausse de la consommation des crédits plafonnés par le ministère des Finances, induite essentiellement par l'application des dispositions judiciaires en matière d'expertises judiciaires et l'indemnisation des différents justiciables. Il s'agit également, selon la même source, de l'exécution des jugements relatifs aux indemnisations pour dommages corporels, en mobilisant des affectations supplémentaires d'une valeur de 0,039 milliard DA pour la prise en charge des frais de participation de l'Algérie à la Foire internationale organisée à Milan, ajoutant que le solde restant de l'année 2016 est estimé à 1,82 milliard DA contre 5 milliards DA en 2015. Le ministre signale, par ailleurs, que «l'année 2016 avait enregistré une hausse notable en matière de consommation des enveloppes budgétaires, soit plus de 13% par rapport à 2015». M. Temmar a indiqué également que les crédits plafonnés s'élevaient à 355,36 milliards DA, alors que le solde restant jusqu'au 31 décembre 2015 est estimé à 295,68 milliards. Pour ce qui est de la consommation des crédits octroyés jusqu'au 31 décembre 2016, le ministre a indiqué qu'elle avait atteint 414,29 milliards DA, soit 116,60% du montant global de consommation plafonné, fixé à 355,36 milliards de dinars.

L. O. CH