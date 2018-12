Fin de la grève

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

La crise qui a secoué l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa depuis presque un mois, suite à une grève illimitée enclenchée par des étudiants, a connu un dénouement favorable à l’issue d’une réunion, mercredi dernier.

La rencontre a regroupé le conseil de direction de l’établissement universitaire, des directeurs des œuvres universitaires de Béjaïa et d’El Kseur, ainsi que des représentants de la communauté estudiantine. Selon le procès-verbal ayant sanctionné cette réunion qui a duré sept heures (14h à 21h), un climat serein et des débats de qualité ont caractérisé cette rencontre, laquelle a abouti à des résultats positifs. Les délégués des étudiants ont profité de cette réunion pour expliquer davantage les points contenus dans leur plate-forme de revendications, remise au recteur de l’université, le 27 novembre dernier. «Les membres du conseil de direction, ainsi que les directeurs des œuvres universitaires ont écouté avec intérêt les différents intervenants et ont répondu ensuite à tous les points soulevés», lit-on dans ledit PV, dont nous détenons une copie. Réclamée avec insistance par les étudiants grévistes qui ont fermé plus de trois semaines durant l’accès aux deux campus d’Aboudaou et de Targa Ouzemour, l’inscription au Master pour les diplômés de licence de l’université de Béjaïa, session 2018, qui n’auraient pas formulé leurs demandes dans les délais seront inscrits à ce niveau d’étude. «J’ai instruis les doyens de toutes les facultés pour prendre en charge les étudiants concernés», a affirmé le recteur Boualem Saïdani. Concernant le point relatif à la réintégration des étudiants «exclus» dans leurs résidences universitaires, le PV de la réunion précise que le directeur des œuvres universitaires d’El Kseur «a exprimé sa disponibilité à prendre en charge dès demain (jeudi dernier, NDLR) tout étudiant qui serait concerné par cette question». L’autre point abordé lors de la rencontre a trait au respect des franchises universitaires et au dépôt de plainte à l’encontre d’étudiants par la directrice des œuvres universitaires de Béjaïa. Celle-ci a précisé dans son intervention, selon le PV rendu public, «qu’aucune plainte n’a été déposée à l’encontre des étudiants». En outre, le rectorat de l’université affirme qu’il n’a enregistré «aucune violation des franchises universitaires et qu’il veille en permanence à la sécurité de toute la communauté universitaire». Par ailleurs, le conseil de direction de l’université de Béjaïa, mentionne le même PV, a répondu favorablement à toutes les revendications relatives à l’amélioration de l’encadrement pédagogique des étudiants. Il s’agit, principalement, du prolongement des horaires d’ouverture de la bibliothèque centrale au campus Targa Ouzemour, la prise en charge financière des stages pratiques des étudiants et des sorties pédagogiques, ainsi que le renforcement des équipements des laboratoires et de la documentation. Le conseil de direction a souligné lors de cette rencontre l’intérêt qu’attachent l’administration et les équipes de formation et de recherches à ces aspects pédagogiques soulevés par les étudiants et «se réjouit du partage de cette vision avec la communauté estudiantine». La reprise des cours pour les étudiants est donc prévue pour aujourd’hui dimanche.

Boualem S.