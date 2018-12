Une bande de voleurs de camions arrêtée

Par DDK | Il ya 1 heure | 183 lecture(s)

Un réseau composé de trois individus, spécialisé dans le vol des camions, a été démantelé, dernièrement, par les agents de la police judiciaire d’Aokas, a-t-on appris de source sécuritaire. Les mis en cause ont été surpris par les éléments de la PJ, qui faisaient une patrouille à une heure tardive de la nuit, en flagrant

délit de destruction de la vitre d’un camion, stationné à proximité du siège de l’APC d’Aokas, à l’aide d’un arrache-clou, a précisé notre source. Lorsque ces individus ont vu les hommes de loi, ils ont pris la fuite en direction de la plage. Toutefois, la police a fini par les arrêter, a-t-on souligné. Lors de l’interrogatoire, il s’est avéré que ces prévenus, âgés entre 20 et 22 ans, et originaires d’une wilaya de l’intérieur du pays, sont impliqués dans plusieurs affaires similaires et se sont spécialisés dans le vol de camions de marque Shacman. Présentés devant les juridictions compétentes pour «association de malfaiteurs, vol qualifié et destruction de bien d’autrui», ces trois individus ont été placés sous mandat de dépôt.

B. S.