Un réseau de trafic de stupéfiants démantelé

Un réseau spécialisé dans la vente, le trafic et le transport de stupéfiants a été démantelé au cours de la semaine dernière, par les éléments de la gendarmerie nationale du groupement de la wilaya de Bouira. En effet, et selon un communiqué de presse de la gendarmerie nationale, c’est suite à une enquête enclenchée depuis plusieurs mois que ce réseau activant dans les wilayas de l’Est et du centre du pays, a été démantelé. Selon la même source, deux personnes âgées de 69 et 30 ans ont été interpellées. Une quantité de 149 760 comprimés psychotropes de type Prégabaline

(communément connu sous le nom de Sakhour), d’une valeur estimée à 21 001 682, 82 DA, et un fourgon de transport de

marchandises de type Mercedes, ont été récupérés par les gendarmes. D’après le communiqué de la gendarmerie nationale, ces individus ont été appréhendés sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la ville de Bouira, alors qu’ils étaient en route

vers une wilaya de l’Est du pays. Ces derniers s’occupaient du transport de ces psychotropes utilisant de fausses factures de médicaments, de plusieurs faux registres de commerce de sociétés de vente et de fabrication et transport de médicaments. La même source précise que l’enquête en vue d’identifier d’autres membres de ce réseau est toujours en cours. Les deux personnes interpellées, ont été présentées en fin de semaine dernière devant le procureur de la République du tribunal de Bouira, qui a ordonné leur mise sous mandant de dépôt.

