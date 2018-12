Un jeune kidnappé libéré par la police

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Les services de la Police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Bordj Ménaïel, à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont réussi, dernièrement, à libérer un jeune homme âgé de 19 ans, kidnappé par une bande de malfaiteurs constituée de cinq individus âgés entre 26 et 40 ans, a-t-on appris d’un communiqué de presse émanant de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Boumerdès. La libération de la victime est le fruit d’informations sûres parvenues aux services de la police de Bordj Ménaïel, faisant état du kidnapping et de la séquestration d’un jeune homme à l’intérieur d’un véhicule utilitaire. Selon la même source, l’enquête a révélé que c’est un diffèrend opposant la famille de la victime et celle de l’un des kidnappeurs qui est à l’origine de ce rapt. Présentés devant les instances judiciaires compétentes, les mis en cause ont été écroués à la maison d’arrêt de Bordj Ménaïel en attendant de répondre devant la justice de leur acte criminel, ajoute le même communiqué.

H. A.