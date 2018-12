Près de 11 000 actions de protestation enregistrées

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le bureau national de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH) a fait état de près de 11 000 actions de contestations populaires depuis le début de l’année. Des protestations qui se produites principalement «dans les zones rurales isolées où le citoyen lutte par tous les moyens qui lui en coûtent afin d’assurer sa survie et bénéficier de son droit des implications du développement local, sachant qu’il est privé des simples nécessités de subsistance digne, tels que l’eau, le gaz, les communications et voies adéquates de transport», indique la LADDH dans son rapport annuel de 2018. Évoquant dans le même rapport le phénomène de l’immigration illégale, la LADDH signale que «l’immigration clandestine des Algériens à travers la Méditerranée continue de se répandre comme une traînée de poudre». «Les gardes-côtes de la marine ont déjoué 2 402 tentatives d’immigration clandestine du 5 décembre 2017 au 25 novembre 2018», fait savoir la même source. Pour ce qui est des droits de la culture et langue amazighes, la LADDH précise dans son rapport que ces derniers ont connu une évolution importante en Algérie, soulignant que cette langue est aujourd'hui enseignée dans plus de 35 wilayas du pays. Le même organisation estime que les persécutions des défenseurs des droits humains, le viol du droit de réunion et de manifestation, la criminalité et le vol prennent une ampleur menaçante dans la société, en sus du phénomène du suicide, l’augmentation du trafic du stupéfiants, les violences faites aux femmes… En outre, les droits des enfants ont fait également objet d'un état des lieux par la LADDH, qui exprime, au demeurant, «sa totale désapprobation de l’état dans lequel se trouve aujourd’hui la situation dégradante des Droits de l’Homme en Algérie». Aussi, la LADDH exprime «sa condamnation ferme de la violence qui est devenue courante dans le milieu social et sa solidarité agissante avec les victimes». L’organisation en question souligne également son entière solidarité avec «l’activité militante des différentes catégories travailleuses et le soutien de leurs justes revendications légitimes».

L. O. CH.