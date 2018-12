Les maires instruits de passer à l’action

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le phénomène des constructions illicites sur la côte Ouest de la wilaya de Béjaïa a atteint un niveau intolérable et continue de faire des ravages, a constaté le chef de l’exécutif, Mohamed Maabed, lors de sa visite d’inspection des plages du littoral Ouest effectuée jeudi dernier. «Si cela continue comme ça, sans qu’on agisse, il n’y aura plus de plages sur la côte Ouest», a lâché le wali de Béjaïa. Celui-ci a insisté sur la nécessité d’appliquer la loi pour la démolition de toutes les bâtisses érigées sans permis de construction. «Il y a dilapidation et empiétement sur les terrains relevant du domaine privé de l’Etat. Ces habitations illicites et anarchiques sont un point noir qu’il faut éradiquer. La loi est claire. Une construction illicite doit être démolie. J’ai instruit les P/APC des communes concernées par ce phénomène à l’effet de prendre les mesures nécessaires qui s’imposent dans ce cas de figure», a affirmé Mohamed Maabed. La tâche n’est pas facile tant la prolifération des constructions illicites, que ce soit sur la bande maritime ou sur les terrains forestiers surplombant les magnifiques plages de Boulimat, Saket, Tighremt, Oued Dass ou Aït Mendil, a pris de l’ampleur. Pour le maire de Toudja, Omar Mustapha, mettre fin aux agissements de la maffia du foncier requiert une action commune entre les élus et les pouvoirs publics. «Il faut l’implication de tout le monde pour stopper ce phénomène des constructions illicites. De notre part, les services de l’APC de Toudja sont déjà à pied d’œuvre pour arrêter l’activité de ces personnes qui construisent d’une manière illicite. Nous avons la volonté d’assainir la situation. Mais, il faut une action en concertation avec toutes les autorités concernées, comme cela était le cas, l’été dernier, lors de la démolition des cabanons érigés sur la plage d’Oued Dass», a soutenu le P/APC de Toudja. Le message est clair. L’édile communal sollicite l’implication directe du wali de Béjaïa dans ce dossier délicat. Le chef de l’exécutif n’a pas écarté, dans une déclaration faite en marge de sa visite d’inspection des plages de la côte Ouest dans le cadre de la préparation de la prochaine saison estivale, de recourir à la force publique, «si cela est nécessaire». Pour rappel, l’APC de Toudja, assistée par les autorités de wilaya, a lancé, l’année dernière, une opération de démolition d’une centaine de cabanons et de baraquements érigés illicitement sur la plage d’Oued Dass, en recourant à la force publique. Le maire de Toudja avait affirmé, à cette époque, que cette opération de démolition touchera sans exception toutes les constructions illicites sur la bande maritime et les terrains domaniaux. Dans un autre chapitre, le wali de Béjaïa a annoncé qu’il ordonnera une étude approfondie pour la prise en charge de la réfection de la RN 24 reliant les wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou. Cette route représente des affaissements à plusieurs endroits, ce qui y rend la circulation routière dangereuse.

Boualem S.