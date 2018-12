303 opérations coups-de-poing

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Dans le cadre de leurs activités, les services de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont eu à traiter différentes affaires en novembre dernier.

Au chapitre crimes et délits contre les personnes (coups et blessures volontaires, menaces, injures...), 121 individus ont été présentés au Parquet. Un des prévenus a été placé en détention préventive, deux sous contrôle judiciaire et 118 cités à comparaître. S’agissant des crimes et délits contre les biens (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont enregistré 33 affaires impliquant 39 personnes lesquelles ont été présentées au Parquet : quatre ont été mises en détention préventive, une placée sous contrôle judiciaire et 34 citées à comparaître. Au volet stupéfiants et substances psychotropes, les mêmes services ont arrêté 34 suspects impliqués dans 26 affaires. Présentés au Parquet, douze parmi eux ont été placés en détention préventive et 22 cités à comparaître. Concernant les crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ébriété, outrage à corps constitué), les éléments de la police ont recensé 32 affaires et 43 personnes ont été présentées au Parquet. Un mis en cause a été placé en détention préventive et 42 autres ont été cités à comparaître. Six affaires ayant, par ailleurs, trait aux atteintes aux bonnes mœurs et impliquant 12 personnes ont été enregistrées, dont 7 ont été placées en détention préventive, 1 sous contrôle judiciaire et 3 citées à comparaître.

2 964 personnes contrôlées



Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité, 303 opérations coup-de-poing ont été effectuées durant la même période. Elles ont ciblé 397 points, parmi lesquels des quartiers sensibles, des lieux publics, des cafés maures, des marchés, la gare routière et des chantiers de construction. A l’issue de ces descentes, 2 964 personnes ont été contrôlées, dont 66 ont été présentées au Parquet pour divers délits : 23 pour détention de stupéfiants et psychotropes, 22 faisant objet de recherches, 16 pour port d’armes prohibées, 1 pour séjour illégal et 4 pour d’autres délits. Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de dix personnes. En matière de sécurité publique, les services de sécurité ont recensé trente accidents de la circulation à l’origine de la blessure de 38 personnes. Cinq mises en fourrière ont été prononcées, 1 883 contraventions ont été dressées, 408 permis de conduire ont été retirés et 260 contrôles et interventions ont été effectués. En outre, des opérations de sensibilisation ont touché 9 807 usagers de la route. Dans le cadre du suivi et de la gestion des commerces réglementés, le service de Police générale et réglementation a procédé à 8 propositions de fermeture de débits de boissons (différentes catégories), 12 exécutions d’arrêtés de fermeture (débits de boissons alcoolisées de différentes catégories), 62 contrôles et suivis (débits de boissons) et 18 exécutions d’arrêtés de fermeture (tous commerces confondus). 10 sorties sur le terrain avec la commission de contrôle et 80 contrôles et suivis (divers commerces) ont été également enregistrés.

Hocine T.