12 morts et 41 blessés au cours des dernières 48 heures

Douze personnes ont perdu la vie et 41 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan des services de la Protection civile, rendu public samedi. La wilaya d'Alger déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 3 personnes alors qu'une autre a été blessée, suite à 3 accidents de la circulation. La première victime ayant été heurtée par un véhicule léger, alors que les deux autres ont perdu la vie, suite au dérapage de leurs motocyclettes. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 7 personnes incommodées par une fuite de monoxyde de carbone, émanant des appareils de chauffage à l’intérieur de leurs domiciles, dans les wilayas de Médéa, El Bayadh et Chlef. Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l’extinction de 5 incendies urbains et industriels dans des wilayas de l'Est et du Centre du pays.